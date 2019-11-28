Белград, , 22:55 — REGNUM Председатель правительства Сербии Анна Брнабич, отвечая на вопросы депутатов, заявила, что правительство, скорее всего, предложит полностью отменить закон о запрете занятости в государственном секторе в конце года. Премьер-министр отметила, что это лицемерно обвинять государство в требованиях южных албанцев присоединиться к «Великой Албании». Анна Брнабич объявила о введении электронной записи детей в детский сад во всех местных администрациях со следующего года, пишет сербское новостное агентство RTS 28 ноября.

Анна Брнабич, отвечая на вопросы депутатов, объявила, что правительство, скорее всего, предложит полностью отменить закон о запрете занятости в государственном секторе в конце года, но при этом система контроля останется.

«Мы сохраним комиссию по трудоустройству, потому что у нас должна быть система контроля, и, конечно же, будем использовать центральный регистр обязательств по социальному обеспечению, а также государственную комиссию, чтобы не допустить чрезмерной занятости», — заявила премьер-министр Сербии.

Анна Брнабич вступила с таким заявлением, отвечая на вопрос депутата Муаммера Зурколича: «когда запрет на занятость в государственном секторе будет отменен?», поскольку из-за этого страдает качество школьного образования. При этом он отметил, что правительство никогда не выступало против того, чтобы нанимать людей на те позиции, где есть нехватка кадров.