Великий Новгород, , 22:47 — REGNUM Администрация Великого Новгорода сегодня, 28 ноября, объявила конкурс на замещение вакантной должности заместителя главы администрации города — главного архитектора Великого Новгорода. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, сам конкурс планируется провести 10 декабря.

Должность главного архитектора Великого Новгорода, который с 2019 года в статусе заместителя главы администрации города напрямую подотчётен мэру, стала вакантной после увольнения Александра Матюнина.

С ноября 2019 года исполняющим обязанности главного архитектора Великого Новгорода является Евгений Жилин.

Напомним, в круг полномочий главного архитектора города входят вопросы пространственного развития Великого Новгорода и его архитектурного стиля.

Читайте также: Исторический центр Великого Новгорода ожидает масштабная реконструкция

Читайте ранее в этом сюжете: В Великом Новгороде назначен новый главный архитектор