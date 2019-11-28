Великий Новгород, 28 ноября 2019, 22:47 — REGNUM Администрация Великого Новгорода сегодня, 28 ноября, объявила конкурс на замещение вакантной должности заместителя главы администрации города — главного архитектора Великого Новгорода. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, сам конкурс планируется провести 10 декабря.
Должность главного архитектора Великого Новгорода, который с 2019 года в статусе заместителя главы администрации города напрямую подотчётен мэру, стала вакантной после увольнения Александра Матюнина.
С ноября 2019 года исполняющим обязанности главного архитектора Великого Новгорода является Евгений Жилин.
Напомним, в круг полномочий главного архитектора города входят вопросы пространственного развития Великого Новгорода и его архитектурного стиля.
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