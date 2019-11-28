Нижний Новгород, , 22:46 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области в двух чтениях приняли закон о присоединении Новинского сельсовета к Нижнему Новгороду.

Обсуждая присоединение поселка, депутаты затронули вопросы тарифов на услуги ЖКХ, транспортную инфраструктуру, возможности развития отраслей здравоохранения и образования. Органам местного самоуправления рекомендовано разработать «дорожную карту» для обеспечения дальнейшего развития поселения.

Напомним, ранее инициативу поддержали в Гордуме Нижнего Новгорода, а также ее одобрил мэр города Владимир Панов.

Как сообщало ИА REGNUM, Новинки расположены в 7 км от Нижнего Новгорода. Предложение о присоединении власти объясняли необходимостью достройки двух крупных проблемных ЖК, куда вложили средства несколько тысяч дольщиков. Местных жителей инициатива поделила на два лагеря: дольщики, вложившие средства в долгострой ЖК «Новинки Smart City», выступают за присоединение, а сельчане, что живут в самих Новинках, против, опасаясь роста тарифов и налоговых ставок, потому требуют референдума.

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