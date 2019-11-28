Прага, , 22:46 — REGNUM Реакцией на состояние отношений Москвы и Праги можно объяснить отказ авиационных властей РФ в перелёте чешской бизнес-миссии через Казань, сообщил журналистам 28 ноября министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

Комментируя заявление чешского министра иностранных дел Томаша Петржичека о том, что чешской бизнес-миссии во главе с министром сельского хозяйства Мирославом Томаном не разрешили перелёт из Москвы в Казань, Гамачек сказал:

Гамачек «Могу предположить, что за всем этим может быть реакция России на актуальное состояние наших отношений».

Напомним, Петржичек потребовал у Москвы объяснений в связи с тем, что авиационные власти России не дали разрешение на перелёт бизнес-миссии. Томан в рамках бизнес-миссии работает в Москве, но ему потребовалось срочно слетать в Казань на переговоры с местным минсельхозом.