Москва, , 22:41 — REGNUM Министерство обороны РФ поставило властям Габонской Республики вооружение для борьбы с браконьерством. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Минобороны России осуществило на безвозмездной основе поставку в Габонскую Республику стрелкового вооружения для оказания поддержки правительству этой страны в борьбе с браконьерством и охране национальных парков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что страна борется за сохранение популяции лесных слонов, которых активно уничтожают браконьеры для добычи и последующей реализации слоновой кости. Вырученные средства, отмечается в сообщении, идут на поддержку деятельности криминальных структур страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эритрея стала 20-м государством-членом Инициативы по защите африканских слонов (EPI).

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