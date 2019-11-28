Париж, , 22:54 — REGNUM 28 ноября в Париж с официальным визитом прибыл Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг для переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Как сообщает издание le Point, темой переговоров стали недавние критические заявления президента Французской Республики в отношении НАТО и решение вопросов, связанных с проведением предстоящего саммита НАТО в Лондоне, который состоится с 3 по 4 декабря в Лондоне

Беседа за закрытыми дверями продлилась около часа, после чего президент Макрон и Генеральный секретарь Столтенберг выступили с совместным заявлением для прессы. «Я понимаю, что мои слова оставили очень много неясных моментов. Тем не менее, я отметил явные и недопустимые разногласия внутри Альянса. На последних двух саммитах стран НАТО главным вопросом были финансовые взносы стран-участников. Стратегические же вопросы о мире в Европе, отношениях с Россией, и турецкий вопрос так и остались неразрешенными. Возможно мои слова прозвучали как сигнал тревоги, пробуждающий звонок, и я рад, что теперь мы сможем в первую очередь определить стратегические цели НАТО», — заявил президент Франции.

В свою очередь Йенс Столтенберг также отметил необходимость сохранения единства внутри НАТО. Он также подчеркнул, что, учитывая военно-политическое положение Европейского союза, в настоящее время он не способен «защитить Европу» и не может «заменить Североатлантический Альянс». «НАТО и ЕС представляют две стороны одной медали», — заявил господин Столтенберг.

Ранее 7 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон критически отреагировал на вывод войск США из Сирии и начало Турцией военной операции «Источник мира», заявив, что у НАТО «отключился разум». «В НАТО нет координаций позиций между США и союзниками при принятии решений стратегического характера. В результате, создается ситуация, когда Франция не участвует в принятии решений, которые непосредственно затрагивают её интересы в регионе».

Заявления президента Франции вызвали негативную реакцию в Вашингтоне и Анкаре. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала сохранить единство Альянса в столь сложный период, и 20 ноября вместе с Францией предложила создать комитет экспертов для углубления политического сотрудничества в рамках НАТО.