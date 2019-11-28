Белград, , 22:53 — REGNUM Совместные показательные учения сотрудников МВД Сербии и спецподразделений полиции Министерства общественной безопасности Китая из провинции Хэнань состоялись в районе сербского промышленного концерна «Железара Смедерево», входящего в китайский конгломерат Hesteel Group. Министр внутренних дел Небойша Стефанович сообщил, что государство готово ответить на любой вызов, который угрожает безопасности, пишет сербское новостное агентство RTS 28 ноября.

В учениях приняли участие президент Сербии Александр Вучич, министр внутренних дел Небойша Стефанович, посол Китая в Сербии Чэнь Бо, директор Агенства информационной безопасности Братислав Гашич.

Речь идет о тактических учениях по предотвращению террористических актов. Был продемонстрирован высокий уровень подготовки при выполнении самых сложных задач в области безопасности.

В учениях, в ходе которых был продемонстрирован захват и ликвидация террористов, а также освобождение заложников, приняло участие 180 сербских и китайских спецназовцев, 20 боевых машин различного назначения и три вертолета.