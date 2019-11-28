Ла-Пас, , 22:51 — REGNUM Самопровозглашённое правительство Боливии запросило у Мексики выдачу пяти сотрудников правительства Эво Моралеса, укрывшихся после переворота в посольстве этой страны. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

В списке значатся имена Хуана Рамона Кинтаны, главы администрации Моралеса, и Вильмы Аланоки, министра культуры.

Министр иностранных дел самопровозглашённого правительства Боливии Карен Лонгарик также заявила, что власти уже вручили пять ордеров на арест мексиканскому послу в Боливии Марии Тересе Меркадо.