Буэнос-Айрес, , 22:41 — REGNUM Правительство Аргентины направило поздравление с победой в заключительном туре президентских выборов в Уругвае Луису Лакалье. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В официальном заявлении министерство иностранных дел Аргентины подчеркнуло, что в ходе выборов уругвайский народ ещё раз подтвердил свою приверженность демократическим ценностям.

«Аргентина вновь подтверждает готовность к дальнейшей работе с Восточной Республикой Уругвай и созданию в нашем регионе горизонта роста в соответствии с устремлениями обоих народов по обе стороны Рио-де-ла-Плата», — говорится в ноте аргентинского МИДа.