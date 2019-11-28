Москва, , 22:08 — REGNUM Делать выходным днем 31 декабря нет смысла, так как во второй половине дня большинство граждан и организаций и так не работают. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 ноября заявил первый вице президент «Опоры России» Павел Сигал.

Группа депутатов фракции ЛДПР ранее внесла в Госдуму законопроект, направленный на то, чтобы установить выходным днем 31 декабря.

«Делать или не делать 31 декабря выходным днем — этот вопрос обсуждается регулярно накануне прихода Нового года. С точки зрения законодательства никаких преград, чтобы еще один день объявить нерабочим, нет. Но вряд ли это возможно: наша страна за долгие новогодние каникулы теряет от 1,2 до 1,4 трлн рублей, что составляет 1,2−1,5% ВВП», — заявил Сигал.

По его словам, эти потери, в основном, складываются из того, что большинство организаций не работает. При этом на предприятиях полного цикла объемы производства снижаются на 15−20%.

«С другой стороны, в период новогодних праздников резко увеличивается оборот в рознице, растут продажи туристических фирм и ресторанов, железнодорожных и авиаперевозок. Но на самом деле, большого смысла в том, чтобы объявлять 31 декабря выходным днем, нет — во второй половине дня в этот день уже практически никто не работает», — отметил Сигал.