Гаага, Нидерланды, , 22:07 — REGNUM Организации по запрещению химического оружия пополнила список смертельно опасных химикатов, сообщил журналистам 28 ноября постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

По словам Шульгина, внесение в список смертельно опасных веществ произведено ОЗХО впервые со дня подписания Конвенции о запрещении химического оружия.

Он уточнил, что западные участники ОЗХО продвинули внесение в список веществ двух семейств, «которые на Западе называются «Новичками».

Также добавлены ещё две группы — разрабатываемые НАТО и разрабатываемые Соединёнными Штатами, причём в «американской группе» — «несколько сот химикатов, запантентованных в США в 1970—1980-х гг.».

Шульгин «Наконец-то Россия и США показали, что наши делегации не разучились договариваться».

Напомним, Конвенция о запрещении химического оружия подписана в январе 1993 г., в силу вступила спустя четыре года. Россия уничтожила все свои запасы химического оружия.

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