Москва, , 22:06 — REGNUM В школьной программе должен появиться предмет «Моя Россия», а в учебниках — справочный раздел «Наши имена», в котором будет содержаться информация о вкладе РФ и отечественных деятелей в развитие цивилизации. О необходимости таких изменений заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») в ходе заседания Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

«Сегодня историю России дети начинают изучать с шестого класса, что является явным опозданием. Предлагаем для ребят начальных классов ввести дисциплину «Моя Россия», которая позволит в доступной форме давать первичные знания о родном крае и своей стране», — заявила Яровая.

По ее словам, укрепление преемственности поколений сегодня должно стать стратегической задачей. Изучение истории своей страны будет способствовать этому укреплению, считает Яровая.

«Также предлагаем включить во все школьные учебники справочный раздел «Наши имена», содержащий информацию о цивилизационном вкладе наших деятелей в развитие каждой конкретной дисциплины», — предложила Яровая.

Кроме того, по ее словам, в стандартах образования в колледжах и высших учебных заведений также должна быть в обязательном порядке вводная дисциплина, которая будет посвящена цивилизационному наследию РФ.