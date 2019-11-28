28 ноября 2019 | Время чтения 6 мин

12 ноября 2019 года Израиль в очередной раз подвергся массированному обстрелу из сектора Газа: боевики запустили 50 самодельных ракет. Лишь 20 из них были перехвачены новейшей израильской системой противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол».

Леонид Нерсисян, , 22:04 — REGNUM 12 ноября 2019 года Израиль в очередной раз подвергся массированному обстрелу из сектора Газа: боевики запустили 50 самодельных ракет. Лишь 20 из них были перехвачены новейшей израильской системой противоракетной обороны (ПРО) «Железный Купол». В целом статистика сбитых целей этой весьма разрекламированной системой ПРО, призванной обезопасить население Израиля от постоянных террористических ракетных обстрелов, на первый взгляд, не сильно впечатляет. «Железный купол» редко перехватывает более половины выпущенных в ходе удара ракет. Попробуем разобраться почему «Железный купол» периодически «пропускает» ракеты и действительно ли он является столь эффективной системой противоракетной обороны, как заявляют её разработчики?

Флаг Израиля

Какие системы ПРО имеются у Израиля?

Вооружённые силы Израиля уверенно доминируют в военном отношении над любым из потенциальных противников на Ближнем Востоке. Однако наибольшую опасность для Израиля представляют удары различными видами баллистических ракет — от примитивных самодельных реактивных снарядов до баллистических ракет малой и средней дальности, которыми располагают как некоторые крупные государства региона, так и различные иррегулярные и террористические формирования. Поэтому Израиль потратил огромные средства на создание эшелонированной системы противоракетной обороны, для парирования всего спектра ракетных угроз.

На вооружении Израиля имеется три системы противоракетной обороны собственной разработки. Наиболее мощной системой ПРО является линейка Arrow. Комплекс Arrow-2 и более новый Arrow-3 предназначены для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности, основными потенциальными целями для них являются иранские баллистические ракеты. На территории Израиля развёрнуто два комплекса Arrow, полностью прикрывающих всю страну.

Для защиты от тактических и оперативно-тактических баллистических ракет в Израиле была создана система ПРО «Праща Давида», поставленная на боевое дежурство в 2017 году. Это зенитный ракетный комплекс (ЗРК) в перспективе должен заменить имеющиеся в Израиле ЗРК Patriot американского производства.

Запуск ракеты из комплекса ПВО «Arrow-3» Iai.co.il

Однако наибольшей угрозой для Израиля являются регулярные террористические обстрелы со стороны различных исламистских группировок Палестины и Ливана. Боевики этих группировок используют для обстрелов израильских городов самодельные ракеты (например, «Кассам»), имеющие крайне примитивную конструкцию, основой которой служат обычные водопроводные трубы, а также реактивные снаряды для советской системы залпового огня БМ-21 «Град», одиночно запускаемые с самодельных пусковых установок. Помимо этого боевики производят и просто миномётные или артиллерийские снаряды. Для защиты от указанных средств и была создана система ПРО «Железный купол», являющаяся «нижним» эшелоном израильской системы ПРО.

Поразить такую цель как артиллерийский или реактивный снаряд может большинство современных зенитных ракетных комплексов. Однако с экономической точки зрения такой перехват является безумием — стоимость реактивного снаряда составляет несколько сотен долларов, в то время как стоимость современных противоракет измеряется десятками (для зенитных ракет малой дальности) и сотнями тысяч (для ракет средней и большой дальности) долларов. Так, например, на 2013 год стоимость зенитной ракеты 48Н6 комплекса С-300ПМ оценивалась в 700 тысяч долларов. Стоимость запуска одной зенитной ракеты ERINT комплекса Patriot достигает 3 миллионов долларов. Огромный разрыв в стоимости зенитной ракеты и неуправляемого снаряда стал главной проблемой, стоящей перед разработчиками «Железного купола».

Комплекс ПВО «Железный купол» U.S. Embassy Jerusalem

Как работает «Железный купол»?

Средства комплекса «Железный купол» организационно сводятся в батарею и состоят из командного пункта, многофункциональной радиолокационной станции (РЛС) EL/M-2084 и трёх пусковых установок с 20 малогабаритными зенитными ракетами Tamir в каждой. Ракета Tamir имеет зону поражения от 4 до 17 километров и оснащена комбинированной системой управления — инерциальной с радиокоррекцией на основном участке полёта и активной радиолокационной на конечном. Относительная простота конструкции, в сочетании с огромными объёмами производства, позволили снизить стоимость одной ракеты Tamir до 30, а по некоторым оценкам, и 20 тысяч долларов. Впрочем, даже такое снижение стоимости оставляет гигантский разрыв в стоимости противоракеты и перехватываемых ею целей.

Теоретически, стоимость противоракеты могла бы быть снижена ещё сильнее. Использование корректируемой инерциальной навигационной системы и активной радиолокационной головки самонаведения сильно увеличивает стоимость ракеты. Так, например, ещё более снизить стоимость могло бы использование полуактивной головки самонаведения. Вместе с тем применяемая на ракете Tamir система наведения является компромиссом, позволяющим максимально реализовать огневую производительность комплекса, избавив РЛС комплекса от необходимости подсвета цели и позволяя освободить целевой канал после перехода ракеты на самонаведение. Это особенно актуально в типичных ситуациях применения «Железного купола», когда на обстрел многочисленных целей зачастую есть считанные секунды.

Центр управления батареей комплекса ПВО «Железный купол» U.S. Embassy Jerusalem

Стоит заметить, что изначально в комплексе используется концепция так называемого выборочного перехвата, учитывая фатально низкую точность и огромный разлёт снарядов, выпускаемых боевиками. РЛС «Железного купола» определяет параметры траектории для цели и определяет предполагаемое место падения, после чего выдаёт команду на её обстрел только если снаряд представляет опасность для прикрываемого населённого пункта. Таким образом, значительная часть снарядов попросту не обстреливается «Куполом». Однако эти необстрелянные цели включаются в общую статистику, что и является одной из причин низкой, на первый взгляд, эффективности комплекса.

Также одной из причин пропуска целей является время реакции — если обстрел производится со слишком близкого расстояния, то выпущенные боевиками ракеты преодолевают зону поражения банально быстрее времени реакции комплекса, составляющей порядка 15 секунд.

Но самое главное — из-за недостатка времени и необходимости борьбы с множественными целями, обстрел цели производится лишь одной ракетой. Однако для обеспечения вероятности поражения цели, близкой к гарантированной, требуется обстрел цели двумя ракетами. В случае же с «Железным куполом» при промахе ракеты на повторный обстрел уже не остаётся времени. Кроме того, низкая масса боевой части ракеты (10 килограммов) нередко лишь отклоняет вражеский снаряд с траектории, и он всё равно причиняет какой-то ущерб. Ситуацию могло бы исправить оснащение ракеты газодинамическими рулями, которые радикально повышают манёвренность ракеты и обеспечивают вероятность поражения цели одной ракетой близкой к гарантированной — свыше 90%. Однако такое решение многократно увеличило бы стоимость ракеты.

Комплекс ПВО «Железный купол» Israel Defense Forces

Несмотря на колоссальный разрыв стоимости противоракеты и выпускаемых боевиками боеприпасов, в условиях Израиля система «Железный купол» является очень эффективной. В случае попадания ракет боевиков в жилые кварталы, пострадавшим выплачиваются очень большие компенсации от государства. Использование же «Купола» позволяет сократить наносимый ущерб, а стоимость выпущенных противоракет зачастую куда меньше размеров потенциальных компенсаций, если речь идёт о циничном экономическом подсчёте (конечно, решение задачи защиты гражданского населения ещё более важно). Кроме того, в случае масштабного и достаточно длительного конфликта, как, например, Вторая Ливанская война 2006 года или операция «Литой свинец» в начале 2009 года, стоимость истраченных противоракет составит менее 10% от потенциального ущерба.

Таким образом, «Железный купол» определённо является очень эффективной противоракетной системой, однако является узкоспециализированной, «заточенной» исключительно под специфические реалии Израиля.