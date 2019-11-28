Ташкент, , 22:00 — REGNUM Ранги государственных служащих введут в Узбекистане с 1 января 2020 года, ранги определяют правовой статус, основные права, обязанности и ответственность государственных лиц, сообщил ИА REGNUM источник в правительстве Узбекистана.

По его словам, к примеру, руководители высокого уровня будут являться государственным служащими первого ранга — это уровень руководителей министерств и ведомств, их заместители будут являться государственными служащими второго ранга и так далее.

«Всего будет шесть рангов государственных служащих, в зависимости от занимаемой должности», отметил собеседник агентства.

Что касается высшего руководства, отметил он, то они будут называться советниками государственной службы — это вице-премьеры, заместители палат парламента и судов.

«Все эти ранги будут относиться к лицам, трудящимся на государственной гражданской службе, у военных все останется по прежнему», сказал источник.

Кроме того, будут введены правила этического поведения государственных служащих, в соответствии с которыми нельзя работать в подчинении у родственников, руководители должны будут уважать честь и достоинство своих подчиненных, не заниматься бизнесом лично или через доверенных лиц и многое другое.