Москва, , 21:56 — REGNUM «Имея такого сильного соперника, американцам трудно рассчитывать на победу. Но, если оценивать ситуацию с длящимся не один год допинговым скандалом вокруг России, то налицо — большая игра глобальной политики». Так депутат Государственной Думы, член Комитета по международным делам Елена Панина прокомментировала заявление генерального директора Американского антидопингового агентства Трэвиса Тайгарта, который выступил за отстранение российских спортсменов от участия в Олимпийских играх.

Депутат отмечает, что несмотря на то, что допинговые скандалы в мировом спорте не редкость, то полная изоляция страны от Олимпиад — беспрецедентно и лишний раз доказывает, что дело тут не только в спорте. Более того, примечательным стал факт того, что отстранение от мирового спорта предлагается ввести именно на четыре года.

«По факту здесь прослеживается не только стремление унизить нашу страну, ударить по национальным символам, национальному престижу. Это еще и явное намерение деструктивно настроить огромную армию болельщиков, которых, кстати, неоднократно задействовали в разного рода цветных революциях.

Им пытаются внушить: проблемы в спортивной жизни происходят потому, что ваша страна и ваш лидер ведут «неправильную» политику. Воссоединились с Крымом, разрулили конфликт в Сирии, не дали устроить переворот в Венесуэле, строите многополярный мир, сотрудничаете с Китаем, Индией, Исламским миром. А вот если станете идти, как в 90-е, в прозападном фарватере, то тогда всё у вас будет в порядке, — замечает Панина, добавляя, что это иллюзия. — Для глобалистов важно любой ценой уничтожить суверенитет России, а еще лучше — развалить РФ, как это было сделано с Советским Союзом».

Тем не менее, депутат признаёт, что революции без внутренних причин не происходят и нельзя снимать ответственности со спортивной бюрократии. Однако надо понимать, что это только повод. Но любая ложь эффективнее, если в ней есть доля полуправды.

«Однако, всякий раз, когда на нас пытаются так грубо и беспардонно давить, мы сплачиваемся, сжимаем зубы и становимся сильнее», — заключила Елена Панина.