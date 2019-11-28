Владимир, , 21:48 — REGNUM Во Владимирской области завершено расследование второго уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора по строительству Дмитрия Хвостова. Как сообщила пресс-служба СК РФ, он обвиняется по статье «Получение должностным лицом взятки в значительном и в особо крупном размере».

По версии следствия, в 2015 году Хвостов через подчинённых помог снять запрет на строительство, действуя в интересах бизнесмена. За это он получил два мобильных телефона общей стоимостью более 100 тысяч рублей. Также, считают следователи, он незаконно лоббировал интересы строительной фирмы, чтобы ей быстрее утвердили проект планировки территории города Владимира. За это он через посредника получил 10 миллионов рублей.

Вину Хвостов не признал. Дело направлено в суд с обвинительным заключением прокурора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года Хвостова приговорили к 11 годам лишения свободы и штрафу в 28 миллионов рублей за получение взяток от строительной компании.

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