Кострома, , 21:40 — REGNUM Участники оппозиционного митинга в Костроме потребовали инициировать импичмент президенту Владимиру Путину — сообщает «7×7».

В акции протеста участвовало около 100 человек, представители КПРФ, «Справедливой России», партии «Яблоко», Национально-патриотических сил России (НПСР), партии «РОТ ФРОНТ», областного экологического движения «Во имя жизни» и региональной общественной организации «Народовластие».

Впервые за 4 года митинг проходил на центральной площади города. Разрешение на акцию протеста организаторы добивались через суд. В 2015 году главную площадь Костромы закрыли для массовых акций региональным законом. В этом году активисты областной общественной организации «Народовластие» оспорили запрет, ссылаясь на то, что 1 ноября Конституционный суд РФ признал незаконным запрет на проведение аналогичных публичных мероприятий в Сыктывкаре.

Суд встал на сторону активистов и обязал городскую администрацию разрешить митинг.

Выступающие обсуждали проблемах медицины и ЖКХ, рост цен и падение доходов населения.

В итоговой резолюции участники акции потребовали от депутатов Госдумы, избранных от Костромской области, инициировать импичмент президента Путина, «не справляющегося с обязанностями гаранта Конституции».