Москва, , 21:41 — REGNUM В бюджете Москвы на 2020 год предусмотрели финансирование «Дома Москвы» в Вильнюсе (Литва), поскольку окончательно вопрос о запрете на его создание в Литве не решён. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

«Проект культурно-делового центра в Вильнюсе «Дом Москвы» значим для поддержки наших соотечественников, проживающих в Литве. Он будет способствовать расширению сотрудничества в разных сферах и помогать укреплению отношений между двумя столицами. Сейчас работа по этому проекту продолжается, а решение о его отмене не является окончательным. Именно поэтому исключение соответствующей строки бюджета и перераспределение средств не представляется возможным», — сообщил Шапошников.

Также, отвечая на уточняющий вопрос корреспондента ИА REGNUM, председатель Мосгордумы отметил, что в случае, если литовские власти не позволят реализовать создание этого нужного для развития литовско-российских отношений объекта, и необходимость в финансировании отпадёт, соответствующие поправки будут внесены в бюджет российской столицы.

«Бюджет Москвы — гибкий документ, мы всегда сможем внести в него необходимые изменения. Такая практика существует. Например, в марте этого года мы внесли коррективы в бюджет на 2019 год», — сказал Шапошников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2018 года мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обратился в департамент государственной безопасности Литвы с просьбой проверить проект строительства «Дома Москвы» в Вильнюсе и цели, которые будут реализовываться в рамках этого проект. Ранее чиновник неоднократно высказывался против данного объекта, требуя прекратить его строительство. Также Шимашюс повторил, что пока он занимает кресло мэра — никакого «Дома Москвы» в Вильнюсе не появится.

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