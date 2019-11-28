Душанбе, , 21:32 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая в Бишкеке на саммите Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отметил рост угрозы безопасности странам мира, включая государства — члены ОДКБ.

Как подчёркивает пресс-служба главы государства, Рахмон призвал коллег по ОДКБ к усилению взаимодействия стран — участниц Договора в борьбе с «негативными явлениями современного мира».

Напомним, очередной саммит Совета коллективной безопасности ОДКБ состоялся сегодня, 28 ноября, в Бишкеке. По итогам встречи были подписаны 15 документов, в том числе касающиеся дополнительных мер, направленных на снижение напряжённости в таджикско-афганском приграничье.