Рим, , 21:29 — REGNUM Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини в четверг, 28 ноября, объявил о готовности партии обратиться к формальному главе государства президенту Серджо Маттарелле с просьбой вмешаться в ситуацию с одобрением Италией реформы «механизма стабильности ЕС».

Итальянская оппозиция считает, что упомянутый «механизм» после реформы станет еще более вредным для Италии, чем сейчас, поскольку расширит полномочия ЕС по вмешательству в экономику стран с высоким госдолгом.

В «Лиге» настаивают на том, что премьер-министр Джузеппе Конте не имел права соглашаться с этой реформой от лица Италии, поскольку он не обсуждал это ни с министрами, ни с депутатами. Конте в свою очередь утверждает, что это предложение неоднократно обсуждалось предыдущим составом правительства с участием Сальвини и что Сальвини не высказывал никаких возражений.