Душанбе, , 21:28 — REGNUM Таджикистан безвозмездно получит российскую мобильную клинику на базе автомобиля КамАЗ, который пополнит парк таких клиник на колёсах, предоставляющих медицинские услуги жителям отдалённых горных районов.

Церемония передачи назначена на 29 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, представитель ЮНЭЙДС Мария Болтаева и министр здравоохранения и социальной защиты населения Насим Олимзода.

Клиника, предназначенная для передачи Таджикистану, специализируется на диагностике вирусных заболеваний, таких как ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты и другие, а также на оказании первичной медико-санитарной помощи.

В рамках программы тестирование на ВИЧ прошли свыше 300 тысяч беременных женщин, а также порядка 350 тысяч мигрантов и членов их семей получили необходимую консультации и прошли тест на ВИЧ и гепатиты. Кроме того, за счёт российского финансирования в Таджикистане организованы медицинские образовательные центры, где обучились 1 100 человек.

Отмечается, что сегодня в Таджикистане уже действует три аналогичных комплекса. С 2013 года обследования в российских мобильных клиниках прошли более 175 тысяч жителей Таджикистана.