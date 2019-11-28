Бишкек, , 21:25 — REGNUM «Мы считаем, что необходимо вести принцип государственно-частного партнерства по развитию терминалов в сфере таможни», — заявил на заседании парламента Киргизии премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает пресс-служба правительства.

По словам высокопоставленного чиновника, привлечение частных инвесторов к развитию таможенных пунктов контроля позволит эффективнее бороться с контрабандой товаров.

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Также глава правительства подчеркнул, что киргизстанские власти намерены полностью перейти к цифровому обслуживанию таможни, исключив тем самым «человеческий фактор», что даст возможность устранить «серые схемы».

Премьер-министр отметил, что на девяти таможенных пунктах уже работают 472 камеры видеонаблюдения, и еще на пяти продолжается установка инспекторско-досмотровых комплексов.

«Это будет способствовать прозрачности работы, которая сейчас у многих вызывает сомнение. Все, что будет происходить на границе, можно будет отслеживать в режиме реального времени. Это значит, что каждый гражданин может посмотреть, какая обстановка на пунктах пропуска», — подытожил Абылгазиев.

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