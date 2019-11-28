Рим, , 21:23 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ответит на вопросы депутатов о «секретном» соглашении с ЕС на заседании парламента в понедельник, 2 декабря.

Речь идет об одобрении Конте от лица Италии реформы «механизма стабильности» ЕС — итальянская оппозиция утверждает, что «механизм» этот вреден для Италии (поскольку расширяет полномочия ЕС по вмешательству в экономику стран с высоким госдолгом) и что Конте не обсуждал свои решения ни с министрами, ни с депутатами.

Конте, в свою очередь, не опровергал, что поддержал это решение, однако отметил, что этот вопрос обсуждался с членами правительства, в том числе с нынешними оппозиционерами.