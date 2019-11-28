Москва, , 21:15 — REGNUM Председатель комитета Государственной думы РФ по культуре Елена Ямпольская опровергла информацию о якобы инициированной ею проверке Театра.doc. Сегодня, 28 ноября, ряд СМИ написали, что депутат попросила полицию и прокуратуру проверить на антироссийскую пропаганду спектакли «Война близко», «Выйти из шкафа» и «Рейв 228».

«Я никогда не обращалась и не намерена обращаться в правоохранительные органы с просьбой провести проверку тех или иных организаций культуры, — сообщила Елена Ямпольская на своей странице в «Фейсбуке». — Поступившее в комитет обращение граждан было переслано для рассмотрения по компетенции. Этот порядок прописан в федеральном законодательстве. Лично от меня никаких заявлений ни в полицию, ни в прокуратуру не поступало. Так же, как и просьб о проведении проверки театра. Это ложь».

Напомним, согласно федеральному закону «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», «письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения».