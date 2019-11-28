Ашхабад, , 21:06 — REGNUM Руководство Академии наук Узбекистана сегодня, 28 ноября, присвоило президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову звание почетного академика. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер поблагодарил представителей узбекской стороны и отметил, что воспринимает это как знак уважения к Туркмении и признание ее достижений в сфере науки и образования, а также как свидетельство узбекско-туркменской дружбы.

«Особое внимание мы уделяем партнерству в гуманитарной сфере. В этом плане отмечу наработанный позитивный опыт сотрудничества в области науки и образования, регулярное проведение дней культуры и творческих фестивалей», — подчеркнул Бердымухамедов.