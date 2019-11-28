Калат, Афганистан, , 22:51 — REGNUM 27 ноября официальные представители 205 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории афганской провинции Забул (столица провинции — г. Калат) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 8 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Шахджой провинции Забул.

По словам официальных представителей 205 корпуса Национальной армии Афганистана, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также обнаружено и обезврежено 10 мин, установленных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.