Москва, , 21:02 — REGNUM От главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и его команды зависит стратегический ядерный потенциал России, поэтому у него большая зарплата, передаёт 28 ноября «Комсомольская правда».

По словам главы службы внутреннего аудита Роскосмоса Артёма Мельникова, у руководства Роскосмоса зарплаты могут быть выше, чем у руководства NASA, потому что разный уровень ответственности.

Мельников «NASA, с которым нас сравнивают, занимается исключительно гражданской тематикой. Мы же занимаемся не только гражданской тематикой, и об этом многие забывают. Мы занимаемся и всей боевой ракетной техникой. Поэтому все руководители госкорпорации — секретоносители. На них накладываются особые ограничения — и по контактам, и по выездам за рубеж».

Если сравнить аналогичные зарплаты в США у людей, которые занимаются боевой ядерной тематикой, то там зарплаты в десять, а то и в 20 раз больше, чем в руководстве Роскосмоса, пояснил представитель госкорпорации.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что зарплата у Рогозина больше, чем у главы NASA Джима Брайденстайна.

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