Москва, 28 ноября 2019, 21:02 — REGNUM От главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и его команды зависит стратегический ядерный потенциал России, поэтому у него большая зарплата, передаёт 28 ноября «Комсомольская правда».
По словам главы службы внутреннего аудита Роскосмоса Артёма Мельникова, у руководства Роскосмоса зарплаты могут быть выше, чем у руководства NASA, потому что разный уровень ответственности.
Если сравнить аналогичные зарплаты в США у людей, которые занимаются боевой ядерной тематикой, то там зарплаты в десять, а то и в 20 раз больше, чем в руководстве Роскосмоса, пояснил представитель госкорпорации.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что зарплата у Рогозина больше, чем у главы NASA Джима Брайденстайна.
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