* талибов — запрещённая в России организация

Меймене, Афганистан, , 22:43 — REGNUM 27 ноября официальные представители Национальных сил безопасности и обороны Афганистана в афганской провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) заявили, что на территории этого региона высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сдался властям.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по своей инициативе прибыл в столицу провинции, город Меймене, где и сдался властям.

Согласно вышеупомянутому заявлению, командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) раскаивается в совершенных им преступлениях и теперь постарается сделать все возможное, чтобы восстановить свою страну.

По словам официальных представителей Национальных сил безопасности и обороны Афганистана в афганской провинции Фарьяб, сдавшийся командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был ответственен за действия группировки на территории уезда Ширин Тагаб вышеупомянутой провинции.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.