Кабул, , 22:40 — REGNUM 27 ноября официальные представители главного исполнительного лица Исламской Республики Афганистан Абдуллы Абдуллы заявили, что глава афганского правительства встретился с главой Миссии Организации Объединённых Наций по содействию Афганистану Тадамичи Ямамото.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», в ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию в Афганистане, включая прошедшие выборы президента страны и связанные с ними проблемы.

В ходе встречи главное исполнительное лицо Афганистана выразил свои соболезнования в связи с гибелью одного из сотрудников Миссии ООН по содействию Афганистану.

Абудлла Абдулла заверил Тадамичи Ямамото, что организаторы взрыва, ставшего причиной гибели сотрудника Миссии ООН по содействию Афганистану, будут найдены и привлечены к ответственности.

В свою очередь глава Миссии ООН по содействию Афганистану поблагодарил главное исполнительное лицо Афганистана за соболезнования, добавив, что ответственные за гибель сотрудника Миссии, который всецело отдавал себя службе народу Афганистана, должны понести наказание.