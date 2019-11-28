Кабул, , 22:33 — REGNUM 27 ноября главное исполнительное лицо Исламской Республики Афганистан Абдулла Абдулла встретился с послом Чешской Республики в Кабуле, чей срок дипломатической службы в Афганистане подходит к концу.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», в ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития отношений между странами.

В ходе встречи Абдулла Абдулла поблагодарил посла Чехии за его активное содействие расширению сотрудничества между двумя странами в качестве дипломатического представителя Чехии в Афганистане, а также пожелал ему успехов в дальнейшем.

В свою очередь посол Чехии в Афганистане заявил, что к настоящему моменту отношения между двумя странами находятся на достаточно высоком уровне, и существуют перспективы дальнейшего расширения сотрудничества в политической и экономической сферах.

Чешский дипломат также выразил надежду, что в ближайшее время продолжающаяся война в стране подойдет к концу, и в Афганистане установится прочный мир.