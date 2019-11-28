Ашхабад, , 20:59 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Ташкент сегодня, 28 ноября, встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Лидеры двух стран обсудили вопросы политического и экономического взаимодействия, противодействия терроризму, экстремизму, трансграничной преступности и наркоторговле.

Особое внимание президенты Туркмении и Узбекистана уделили теме поддержки процесса политического урегулирования проблем Афганистана в рамках работы, проводимой Организацией Объединённых Наций.

При этом Бердымухамедов отметил, что туркменские власти придают особое значение крупным инфраструктурным проектам с участием Афганистана в энергетической, транспортной и коммуникационной сферах.

Говоря о туркмено-узбекском торгово-экономическом сотрудничестве, главы государств выразили мнение, что одним из важнейших проектов является строительство четвертой ветки газопровода Туркмения — Узбекистан — Таджикистан — Киргизия — Китай мощностью до 25 млрд кубометров газа в год.

Еще одним перспективным проектом Бердымухамедов и Мирзиёев назвали транспортный коридор, который должен пройти по маршруту Узбекистан — Туркмения — Каспийское море — Южный Кавказ с выходом на черноморские порты Грузии, Турции и Румынии.

В контексте диверсификации континентальных транспортных потоков Туркмения и Узбекистан готовы к рассмотрению возможностей железнодорожного сообщения по маршруту Центральная Азия — Китай.

Как было отмечено, Туркмения и Узбекистан готовы объединять свои усилия в реализации энергетического и транспортного потенциала, координировать работу с потенциальными партнёрами на региональных и мировых площадках, в специализированных международных организациях, финансовых институтах, активнее подключить к этой работе внешнеполитические и профильные ведомства двух стран.

Также президенты Туркмении и Узбекистана высказались о необходимости совершенствования деятельности Международного фонда спасения Арала.