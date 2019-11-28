Кабул, , 22:34 — REGNUM 27 ноября советник президента Исламской Республики Афганистан по национальной безопасности Хамдулла Мохиб встретился с заместителем министра иностранных дел и торговли Австралии Йаном Биггсом и послом этой страны в Афганистане.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», в ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством в сферах политики, безопасности и экономики.

В ходе встречи Хамдулла Мохиб выразил глубокую признательность Австралии за активное сотрудничество с Афганистаном в целом ряде сфер, выразил надежду, что страны смогут достичь и более высокого уровня отношений.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел и торговли Австралии охарактеризовал отношения с Афганистаном как дружественные, добавив, что партнерские отношения между странами получат дальнейшее развитие, которое благоприятно повлияет на обе страны.

Йан Биггз от лица своей страны выразил глубокую признательность правительству Афганистана за активное участие в освобождении двух профессоров Американского университета в Афганистане, один из которых является гражданином Австралии.