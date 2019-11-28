Кабул, , 22:32 — REGNUM 27 ноября официальные лица Независимой комиссии Афганистана по правам человека заявили, что активисты афганской общественной организации «Гражданское общество провинции Логар» (столица провинции — г. Пули-Алам), ранее задержанные без каких-либо законных оснований Национальным директоратом безопасности Афганистана, были отпущены на свободу.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», афганские активисты были переданы сотрудникам Независимой комиссии Афганистана по правам человека, и теперь они находятся в безопасности.

Ранее общественная организация «Гражданское общество провинции Логар» представила доклад, согласно которому на территории афганской провинции Логар было зафиксировано свыше 500 случаев насилия над детьми в школах. Позднее два активиста этой организации были задержаны сотрудниками Национального директората безопасности, когда они направлялись в Кабул на встречу со специальным посланником Европейского союза в Афганистане.

Изначально Национальный директорат безопасности никак не комментировал задержание афганских активистов, однако затем заявил, что они были задержаны в целях обеспечения их безопасности, и опубликовал видео, где один из активистов приносит извинения за свой доклад, который он охарактеризовал как неверный, незаконченный.

Действия Национального директората безопасности подверглись осуждению со стороны официальными представителями Организации Объединённых Наций, послов Соединённых Штатов Америки, Германии и Нидерландов, который заявили, что задержание афганских активистов является серьезным нарушением прав человека.

В этой связи бывший глава Национального директората безопасности заявил, что этот орган безопасности не принял бы решение задержать активистов без прямого указания со стороны администрации президента Ашрафа Гани.