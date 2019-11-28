* талибов — запрещённая в России организация

Лашкаргах, Афганистан, , 22:39 — REGNUM 27 ноября официальные представители 205 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории афганской провинции Гильменд (столица провинции — г. Лашкаргах) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 17 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Марджах провинции Гильменд.

По словам официальных представителей 205 корпуса Национальной армии Афганистана, Национальные силы безопасности и обороны продолжат проведение операции на территории уезда Марджах, пока этот район не будет полностью зачищен от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.