28 ноября 2019 | Время чтения 3 мин

Марат Крайнов, , 20:55 — REGNUM Ситуация с помощью жителям подтопленных районов Иркутской области продолжает стремительно развиваться, и по самому негативному для властей Приангарья сценарию — Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ решило проверить, а по адресу ли были распределены выделенные деньги губернатором Сергеем Левченко и его правительством.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко Web.archive.org

Как отмечают в федеральном Минстрое, проверяться будет правомерность расходования средств федерального бюджета, которые выделялись региональному бюджету. В Иркутской области уже работает целая группа специалистов министерства, а сама проверка должна завершиться к февралю будущего года.

Очевидно, понимая негативные последствия этой проверки, Сергей Левченко уже пытается подстраховаться и подключает ресурс КПРФ, которая пытается перевести проблему некомпетентного руководства регионом в политическую плоскость. В поддержку Левченко высказывался лидер коммунистов Геннадий Зюганов, странный мужчина с плакатам в защиту иркутского губернатора уже замечен недалеко от Кремля в Москве.

Однако эксперты не сомневаются, что попытки политизировать приангарское дело обречены на провал. Федеральный центр и так слишком долго закрывал глаза на творящийся в регионе беспредел, и как раз в этом случае членство в КПРФ губернатора, скорее, наоборот, спасало. То, за что губернатора-единоросса сняли бы давным-давно, Левченко прощается вот уже на протяжении длительного времени.

Сомнения в этом целевом расходовании средств, выделенных на решение проблем подтопленцев, возникли после того, как активисты Общероссийского народного фронта выявили в Тулуне и целом ряде других населенных пунктов масштабные злоупотребления. «Фронтовики» выяснили, что многие жители подтопленных районов не могут получить материальную компенсацию, поскольку местные и региональные власти предельно усложнили и забюрократизировали процесс получения денег — при этом вокруг выросла целая юридическая индустрия, помогающая получить компенсации в обмен на часть полученных средств.

Трехэтапный двухмесячный мониторинг оказания помощи пострадавшим от паводка показал также, что 70% опрошенных жителей подтопленных районов не знают, где и как можно получить компенсации или восстановить документы. При этом пострадавшие от природной стихии жители Тулунского и других районов Иркутской области вынуждены оплачивать адвокатов, чтобы через суд получить положенные по закону сертификаты и выплаты. Представители федерального центра также критиковали региональные власти, обращая внимание на то, что если отдельные категории граждан формально и не попадали в программу помощи — областное правительство должно было само позаботиться о представлении их интересов в судах.

Как уже ранее писало ИА REGNUM, в целом ряде населённых пунктов Приангарья имеются серьезные проблемы с получением выплат. Так, в поселке Соляная 86-летняя жительница Мархабат Насыбуллина подала заявление на проведение оценки ущерба имущества еще в августе, но представители комиссии так и не приехали. Родственники женщины наняли адвокатов, чтобы получить компенсации через суд. В поселке Вознесенский два раза теряли документы в поселковой администрации. Там же один из жителей рассказал активистам ОНФ, что не смог получить компенсацию за утерю урожая, потому что не получилось зафиксировать ущерб из-за отсутствия фотоаппарата. В Пороге жительнице отказали во всех компенсациях и выплатах под предлогом затопления дома грунтовыми водами.

Все эти факты объективно сказываются на снижении популярности и рейтингов региональной власти. Так, согласно данным опроса ВЦИОМ, порядка 60% жителей области недовольны положением дел в регионе, а 52% респондентов и вовсе ожидают скорой смены губернатора. Больше всего опрошенных жителей Приангарья не устраивает положение в лесной отрасли, а также бездействие губернатора и региональных властей во время и после весеннего паводка.

Эксперты отмечают, что губернатор действительно фактически самоустранился от решения проблем подтопленцев. И на то есть личная причина: Сергей Левченко беспокоится о будущем своего сына Андрея — тот имеет отношение к скандальной фирме «Звезда», которая фигурирует сразу в двух уголовных делах.

Напомним, что масштабные паводки в Иркутской области началось в конце июня и пошли на убыль в середине июля. В результате погибли 22 человека. Материальный ущерб от затопления, по подсчетам на июль, составил почти 30 миллиардов рублей. Президент России Владимир Путин неоднократно посещал пострадавшие районы Иркутской области и давал конкретные поручения как федеральным ведомствам, так и региональным органам исполнительной власти