Бишкек, , 20:51 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 ноября, провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита Совета коллективной безопасности ОДКБ, прошедшего в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер поблагодарил российского коллегу за активное сотрудничество в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и отметил, что «Путина в Киргизии воспринимают как близкого и настоящего друга».

В свою очередь президент России акцентировал внимание на том, что Киргизия продемонстрировала лидерство по многим вопросам, которые являются важными для развития не только двусторонних отношений, но и в плане сотрудничества в регионе.

Путин поблагодарил киргизские власти за поддержку российских инициатив в ООН и на других международных и интеграционных площадках.

Также российский лидер констатировал, что Россия является одним из лидеров в экономических контактах с Киргизией. Так, по его словам, в 2018 году российско-киргизский товарооборот вырос более чем на 17%, а экспорт киргизстанской продукции в Россию увеличился сразу на 22%.