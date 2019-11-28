Москва, , 20:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин в январе посетит Израиль для участия во Всемирном форуме памяти Холокоста. Об этом 28 ноября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, неделей ранее Владимир Путин на встрече с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III подтвердил намерение посетить Израиль в середине января 2020 года по случаю Дня памяти жертв Холокоста и принять участие в открытии монумента жертвам блокады Ленинграда.

Российский лидер также заявил о намерении приложить усилия для исправления трудного положения христиан на Ближнем Востоке и взаимодействовать в этом деле с представителями ислама и руководством Израиля.

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