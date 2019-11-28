Тбилиси, , 20:23 — REGNUM Представители оппозиционных партий и гражданские активисты намерены начать пикетирование парламента Грузии 29 ноября утром, так как на этот день запланировано проведение бюро и пленарное заседание законодательного органа. Об этом сообщили в партии «Европейская Грузия».

Лидеры «Европейской Грузии», сторонники партии, гражданские активисты планируют собраться у здания парламента Грузии в 10:00 (9:00 мск).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 28 ноября, оппозиция намеревалась пикетировать парламент и сорвать пленарное заседание, однако полиция предупредила действия демонстрантов, закрыв проходы к зданию парламента железными ограждениями высотою до двух метров. У входов в здание законодательного выстроились полицейские кордоны. В результате депутаты правящей партии «Грузинская мечта», несмотря на протестную акцию, смогли попасть в парламент. Во время акции как минимум трех демонстрантов задержали.

Напомним, протесты начались в Грузии 14 ноября после того, как депутаты правящей партии «Грузинская мечта» не проголосовали за поправки в конституцию, предусматривающие избирательную реформу. При этом они провалили свой собственный законопроект. Теперь оппозиция требует отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе, переход на которую как раз и не поддержала правящая партия.

Уже дважды МВД применяло спецназ и водометы для того, чтобы оттеснить протестующих от входов в парламент — 18 и 25 ноября. В общей сложности во время разгона акций в административном порядке задержали более 60 протестующих.

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