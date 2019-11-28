Москва, , 20:28 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук воплощает в себе самые примитивные качества человеческой натуры. Об этом заявил украинский общественный деятель Юрий Кот в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Это пример хуторянства. Когда ничего не представляющий из себя субъект начинает надувать щёки и представляет себя пупом земли. Здесь такая же история. Он говорит: нам дешевый газ нужен, но нам выгоднее дороже покупать европейский газ. Он будет назло бабушке и дальше уши замораживать и платить в два-три раза дороже. Казалось бы, есть предложение — покупайте напрямую. Это выгодно украинскому народу», — отметил Кот.

Однако после «майдана» на Украине с народом считаться не принято, потому Гончарук не станет думать о том, что выгодно населению его страны, уверен эксперт.

«Есть мнение США, есть мнение олигархов, но украинский народ выносится за скобки этого процесса. Его используют, но прислушиваться не собираются», — сказал Кот.

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