Багдад, , 20:13 — REGNUM Министр иностранных дел Ирака Мухаммед аль-Хаким принёс официальные извинения главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу за инцидент с нападением участников беспорядков за генконсульство Ирана в городе Наджаф, сообщает 28 ноября пресс-служба МИД Ирана в Telegram.

Главы МИД двух стран обсудили этот инцидент во время телефонного разговора, и глава МИД Ирака Мухаммед аль-Хаким подтвердил обязательство своей страны по защите дипломатических объектов и иранских дипломатов.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави выразил протест из-за нападения демонстрантов на иранское генконсульство на территории Ирака.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ираке с начала октября проходят акции протеста с требованиями отставки правительства, борьбы с безработицей и коррупцией. По разным данным, за время протестов погибли не менее 300 человек, а ещё 15 тыс. получили ранения и травмы.

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