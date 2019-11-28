Тбилиси, , 20:08 — REGNUM В лаборатории Лугара (Тбилиси) готовы принять любых зарубежных ученых и экспертов, в том числе российских. Об этом 28 ноября заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе.

Ранее летом бывший заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин отмечал, что Грузия не отреагировала на предложение Москвы по подготовке посещения экспертами центра.

Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу появления медико-биологических лабораторий Пентагона вблизи от российских границ. В 2015 году в Министерстве иностранных дел РФ указали, что в лаборатории Лугара действует медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

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