Тбилиси, , 20:07 — REGNUM Лидер правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили не исключает, что обратится с открытым письмом к Конгрессу, Сенату, администрации президента США и открыто объяснит им, как вредят имиджу США своей деятельностью финансируемые на американские деньги неправительственные организации. Об этом Иванишвили заявил в интервью грузинской телекомпании «Имеди».

"Пусть никто не думает, что у меня голова трещит от заботы о США. Америка — сверхдержава, и она сама за себя и без меня постоит. Для меня, конечно, основание — это Грузия. Грузия и Америка. Отношения между ними страдают прежде всего в этом случае. Но я конкретно напишу. Не буду говорить, что Грузия страдает или отношения Грузии и США, а прямо напишу, что вред интересам Америки наносят отдельные чиновники, которые на профинансированные американскими организациями деньги проводят политику, направленную против американского государства», — заявил Иванишвили.

Что касается нынешней власти Грузии, она, по словам председателя правящей партии, защищает интересы США, и никто, по его мнению, не сможет привести ни одного примера, опровергающего это утверждение.

«Мы неуклонно и откровенно защищаем интересы Америки, а всевозможные НПО делают прямо противоположное», — подчеркнул Иванишвили.

Слова лидера «Грузинской мечты» касались прежде всего американских организаций NDI и IRI, которые уже многие годы проводят в Грузии социологические исследования и в период правления Саакашвили выдавали результаты в пользу прежней власти, а при правлении «Грузинской мечты» констатируют неуклонное падение рейтинга этой партии.