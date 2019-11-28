Тбилиси, 28 ноября 2019, 20:07 — REGNUM Лидер правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили не исключает, что обратится с открытым письмом к Конгрессу, Сенату, администрации президента США и открыто объяснит им, как вредят имиджу США своей деятельностью финансируемые на американские деньги неправительственные организации. Об этом Иванишвили заявил в интервью грузинской телекомпании «Имеди».
Что касается нынешней власти Грузии, она, по словам председателя правящей партии, защищает интересы США, и никто, по его мнению, не сможет привести ни одного примера, опровергающего это утверждение.
Слова лидера «Грузинской мечты» касались прежде всего американских организаций NDI и IRI, которые уже многие годы проводят в Грузии социологические исследования и в период правления Саакашвили выдавали результаты в пользу прежней власти, а при правлении «Грузинской мечты» констатируют неуклонное падение рейтинга этой партии.