Тбилиси, , 20:04 — REGNUM

Администрация президента Грузии не подтверждает распространенную грузинскими СМИ информацию о визите в Тбилиси президента Украины Владимира Зеленского.

«Администрация (президента Грузии) заявляет, что визит президента Украины в Грузию не планировался. В ноябре текущего года был запланирован визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Киев, но из-за происходящих на Украине процессов, по просьбе украинской стороны, визит отложен на 2020 год», — говорится в заявлении администрации президента.