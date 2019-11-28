Москва, , 20:11 — REGNUM Глобальные корпорации устают от Украины и, не желая терять прибыли, отказываются от политической составляющей в работе на российском рынке. Об этом 28 ноября заявил политолог Дмитрий Абзалова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Во время ток-шоу зашла речь о решении компании Apple, которая на картах своих цифровых устройств указала Крым как часть Российской Федерации. Эксперт отметил, что подобные случаи уже имели место ранее со стороны крупных транснациональных корпораций и будут продолжаться в будущем, причём всё чаще.

«Все постепенно от этого устают. Google тоже признал Крым российским в российских картах. Это сигналы. Они показывают, что и коммерческие организации, и политические структуры устали от этой системы. Позиция Украины мешает не только бизнесу, но и экономической составляющей, и политической. Именно из-за Крыма нас исключили из ПАСЕ, теперь мы в ПАСЕ вернулись, значит, это уже не такая уж и большая проблема теперь», — сказал Абзалов.

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