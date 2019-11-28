Москва, , 19:58 — REGNUM Начальник главного штаба Вооружённых сил Турции Яшар Гюлер пообщался по телефону с российским коллегой Валерием Герасимовым, сообщает 28 ноября агентство Anadolu.

Ссылаясь на информацию турецкого генштаба, агентство утверждает, что темой разговора двух военачальников была ситуация в Сирии.

Валерий Герасимов и Яшар Гюлер обменялись мнениями о развитии ситуации в Сирии.

Более подробных сведений о содержании переговоров не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальники генштабов Вооружённых сил России и Турции Валерий Герасимов и Яшар Гюлер ообщались по телефону 1 ноября. Главной темой беседы также являлась ситуация в Сирии.

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