Москва, , 19:53 — REGNUM Американский закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге» откровенно нарушает суверенитет КНР. Так принятие документа прокомментировала комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия»).

«Впервые одна страна принимает закон, предписывающий другой стране, что ей нужно делать на своей суверенной территории. Это возврат в эпоху колониализма, которая, как казалось, навсегда закончилась уже полвека тому назад», — констатировала парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 28 ноября президент США Дональд Трамп подписал закон, согласно которому Госдеп США должен ежегодно подтверждать Конгрессу сохранение достаточной автономии. В случае, если в Вашингтоне посчитают, что в Гонконге нарушаются права человека, в отношении КНР могут быть введены санкции.

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