Цхинвал, , 19:07 — REGNUM Заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игорь Кошин прибыл 27 ноября с рабочим визитом в Южную Осетию. Президент республики принял российскую делегацию в Цхинвале, на встрече обсуждались ход текущей инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2017−2019 и дальнейшие планы по улучшению ситуации в экономической и социальной сферах республики. Об этом сообщает югоосетинское информагентство «Рес».

Анатолий Бибилов поблагодарил российскую сторону за содействие и прокомментировал текущие результаты инвестиционной программы:

«Результат абсолютно очевиден. В этом году в рамках инвестпрограммы народ республики получит шикарный родильный дом. Его необходимость и значимость отмечают и российские специалисты. Кроме того, уже завершено строительство многоквартирных домов на улице Братьев Губаевых, детского сада и здания для налоговиков на ул. Суворова. Одним словом, все проекты успешно завершаются, и будут использованы на благо народа Республики Южная Осетия».

Президент также приветствовал проект следующей инвестпрограммы на 2020 — 2022 годы, в которой заложены необходимые социальные проекты.

Игорь Кошин, в свою очередь отметил заслугу югоосетинской стороны в том, что в текущем году вся проектно-сметная документация текущего года была готова вовремя. Замминистра отметил, что это положительно скажется на проценте освоенных средств.

Далее рабочая встреча и обсуждение инвестпрограммы 2020−2022 годов проходила без представителей СМИ.

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