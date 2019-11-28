Екатеринбург, , 19:11 — REGNUM Политические силы Свердловской области подписали протокол о намерениях, благодаря которому гордума Екатеринбурга всё-таки может принять бюджет на 2020 год. Об этом сообщает «Уралинформбюро».

Совместный документ подписали вице-губернатор региона Сергей Бидонько, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, спикер гордумы Игорь Володин и глава областного отделения «Единой России» Виктор Шептий.

В протоколе о намерениях прописаны приоритетные траты по депутатским наказам. В списке требований — выделение 200 млн рублей на борьбу с онкологией, перераспределение 50 млн рублей на потребности отдалённых территорий Екатеринбурга. Кроме того, парламентарии требуют увеличить число поездок в общественном транспорте для пенсионеров по льготному проездному билету до 50 поездок за 469 рублей.

В случае, если мэрия удовлетворит эти требования, спикер гордумы готов поддержать проект бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель думы заявлял, что проголосует против принятия проекта главного финансового документа Екатеринбурга на 2020 год. По словам Володина, мэрия не учитывает пожелания депутатов.

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