Астрахань, , 18:59 — REGNUM Российские военные с территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области запустили межконтинентальную ракету «Тополь», сообщает 28 ноября пресс-служба Минобороны РФ.

Ракета с учебной боевой частью успешно поразила цель на полигоне «Сары-Шаган» на территории Казахстана.

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты был осуществлён с подвижного грунтового ракетного комплекса.

«Задачи пуска выполнены в полном объёме», — отметили в Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, баллистические межконтинентальные ракеты «Тополь» на мобильных пусковых установках входят в состав сил стратегического ядерного сдерживания.

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