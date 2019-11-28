Москва, , 18:50 — REGNUM Разработка концепции госполитики по правовой поддержке граждан РФ за рубежом — абсолютно правильный подход. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

С подобной инициативой ранее выступил глава постоянной комиссии по международному сотрудничеству при Совете по правам человека Александр Брод.

«Благодаря российскому законодательству и деятельности уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой наша страна демонстрирует высокие стандарты в области защиты прав человека как на законодательном, так и на правоприменительном уровне. Надеюсь, что после выстраивания системы региональных уполномоченных наша правозащитная система позволит ещё лучше защищать социальные, трудовые и иные права наших сограждан», — заявил Гаврилов.

По его словам, такая система прозрачна и иностранные омбудсмены понимают ее. Таким образом, предложения РФ в области защиты прав граждан становятся универсальными и страна может поделиться своим опытом с другими странами.

В то же время, отмечает Гаврилов, Министерство иностранных дел в свою очередь должно получить дополнительные полномочия в области адвокатской и политической поддержки граждан РФ, которые находятся за рубежом и попали в сложную ситуацию. Кроме того, над этим вопросом также следует работать и институтам гражданского общества.

«Мы понимаем, что таким образом те, кто оказывает давление на наших соотечественников, пытаются нанести ущерб России. Наша страна должна реагировать адекватно и ассиметрично, располагая всем необходимым арсеналом мер и способов для того, чтобы не просто обращать внимание, а взаимодействовать с международным правозащитным движением, с миротворцами, общественными институтами с целью защиты прав соотечественников за рубежом», — отметил Гаврилов.